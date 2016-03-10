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تقرير – بينيتث يقترب من العودة للدوري الإنجليزي

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تقرير – بينيتث يقترب من العودة للدوري الإنجليزي تقرير – بينيتث يقترب من العودة للدوري الإنجليزي

تحدث ريكاردو كوتوماتشيو الصحفي بموقع "روما نيوز" إلى FilGoal.com حول مسؤولية نجوم الفريق في نتيجة مباراة ريال مدريد.

وودع روما دوري أبطال أوروبا بعد أن خسر ذهابا وإيابا بنفس النتيجة من ريال مدريد في دور الـ16 من البطولة بنتيجة 2-0.

وخلال لقاء الإياب أهدر محمد صلاح فرصتين تهديفيتين وأهدر دجيكو فرصة أخرى.

من يتحمل مسؤولية الخسارة؟ يرد ريكاردو لـ FilGoal.com "إيدين دجيكو".

وتابع "هو المسؤول الأكبر عن الخسارة".

وأضاف "بالنظر للفرص التي سنحت في المباراة يمكنك أن ترى صلاح كواحد من أفضل اللاعبين على أرض الملعب".

واستدرك "لقد ساعدت سرعته الفريق كثيرا، وأعطته قيمة أكبر في الميدان".

وأتم "لكن أين كان دجيكو؟".

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