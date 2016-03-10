السيطرة على حريق مبنى الرقابة الدوائية فى المهندسين دون إصابات

تمكنت قوات الحماية المدنية بالجيزة، من السيطرة على حريق شب بمخلفات داخل مبنى هيئة الرقابة الدوائية بمركز المصل واللقاح فى شارع البطل أحمد عبد العزيز بالمهندسين، وتم منع خطر امتداد النيران للمبنى وإخماده، فيما لم ينتج عنه وقوع إصابات.

كان اللواء مجدى الشلقانى مدير الحماية المدنية بالجيزة، تلقى بلاغًا من غرفة النجدة باشتعال النيران بأحد مبانى المصل واللقاح، وعلى الفور انتقل العميد هانى سعيد مدير قطاع الإطفاء، والفريق المرافق له وبصحبتهم 3 سيارات لإخماد الحريق، وتم محاصرة النيران من كافة الاتجاهات وإخماد النيران المشتعلة بالمكان، لمنع وصولها لباقى المبانى المجاورة.

- حريق بمخلفات مبنى المصل واللقاح بالمهندسين.. وانتقال رجال الحماية المدنية

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- مصدر بهيئة الرقابة: حريق "المصل واللقاح" محدود.. والعمل يسير بشكل طبيعى

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