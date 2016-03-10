"المجتمعات العمرانية" تطرح 5 مناقصات فى برج العرب والشيخ زايد لشبكات الصرف

أكد المهندس أحمد إبراهيم الدسوقى، رئيس جهاز تنمية مدينة برج العرب الجديدة، أنه سيتم طرح تنفيذ أعمال المرافق الداخلية ( شبكة مياه الشرب، والصرف الصحى، وطرق فرمة) للمنطقة الصناعية الخامسة (ج) بالمدينة، كما سيتم طرح صيانة وحراسة المسطحات الخضراء وما عليها من مزروعات بمناطق: المجاورات (الأولى، والثالثة، والرابعة، والخامسة، والسادسة، والسابعة، والثامنة، والتاسعة)، والطرق الداخلية بالحى السكنى الأول بمساحة 130 فداناً، تقريباً، وأشجار الطرق بالمنطقة.

وأضاف المهندس أحمد إبراهيم الدسوقى، أنه سيتم طرح أيضا صيانة وحراسة المسطحات الخضراء وما عليها من "مزروعات" بمناطق "جزر الصناعية الثانية والثالثة، وطبان المنطقة الصناعية الثانية، والمحور المركزى، وطريق الخدمات، والبحث العلمى من صينية 1040 حتى صينية ليسكو بمساحة 60 فداناً تقريباً، وأشجار ونخيل الطرق بالمنطقة، بالإضافة إلى طرح صيانة وحراسة المسطحات الخضراء وما عليها من مزروعات بطريق الكافورى، وجزر مدخل المدينة، والمسطح الشرقى والغربى بمدخل المدينة بمساحة 70 فداناً تقريباً، وأشجار ونخيل الطرق بالمنطقة، موضحاً أنه سيتم طرح تنفيذ هذه الأعمال فى مناقصة عامة بين الشركات المسجلة بالاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء.

من جانبه قال المهندس جمال طلعت، رئيس جهاز تنمية مدينة الشيخ زايد، أنه سيتم طرح عملية تأمين على السيارات، والمعدات والمخازن، والخزينة الخاصة بالجهاز، وذلك فى مناقصة عامة بين الشركات المتخصصة فى هذا المجال.

ويأتى طرح هذه المناقصات فى إطار حرص هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على المظهر الجمالى والرونق الحضارى للمدن الجديدة، بما يحقق بيئة عصرية وحضارية، لسكان المدن الجديدة.

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