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الأمن التونسى يضبط إرهابيا ويحاصر 4 آخرين فى منزل بمدينة بن قردان

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الأمن التونسى يضبط إرهابيا ويحاصر 4 آخرين فى منزل بمدينة بن قردان الأمن التونسى يضبط إرهابيا ويحاصر 4 آخرين فى منزل بمدينة بن قردان
ألقت قوات الأمن فى تونس القبض على إرهابى فيما تحاصر 4 آخرين فى منزل قريب من مدينة بن قردان، وذلك وفق ما قالت قناة العربية فى خبر عاجل.

يذكر أن مسلحين تابعين لتنظيم داعش نفذوا، فجر الاثنين، هجمات متزامنة على ثكنة عسكرية ومركزى درك وشرطة، فى بن قردان التونسية الواقعة على الحدود مع ليبيا.

وقتل العديد من المدنيين والعسكريين فى المواجهات التى أعقبت الهجوم، كما تمكنت قوات الأمن من القضاء على 35 إرهابيا وإلقاء القبض على عدد من المشتبه بهم.


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