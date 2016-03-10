أمّ تخنق رضيعها بعد اكتشاف طليقها خيانتها وطلبه تحليل dna فى الأميرية

تجردت ربة منزل من كل مشاعر الأمومة وقتلت رضيعها، البالغ من العمر 6 أشهر، خنقاً فى منطقة الأميرية، بسبب مطالبة طليقها إجراء تحليل dna لاكتشافه خيانتها، حرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

كشفت تحريات المباحث أن المتهمة كانت متزوجة من عامل وأنجبا طفلا قبل أن ينفصل عنها وطلقها عقب اكتشافه خيانتها مع عشيقها داخل شقته، وطالبها بتحليل دى إن أيه له ولابنه لشكه أنه ليس من صلبه، ما دفع المتهمة إلى خنق الطفل خوفا من الفضيحة.

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