أخبار عاجلة

آلاف يتظاهرون مجددا في العاصمة الألمانية تأييدا لأوروبا الموحدة -
بوتين يبحث هاتفيا مع روحاني الأوضاع في سوريا -
الطب الشرعي ينتهي من تشريح 27 جثمانا من ضحايا «تفجير طنطا» -
أقباط الإسكندرية يتساءلون: كيف وصل الانتحاري إلى بوابة الكنيسة؟ -
قنبلة طنطا تحرق «سعفة العيد» في يد مارينا -
وزير الداخلية يكلف قيادات الأمن بسرعة ضبط المتهمين وراء «تفجيرات الأحد» -
سوهاج تلغي الاحتفال بعيدها القومي تضامنا مع أسر ضحايا طنطا والإسكندرية -
وزير البترول يعرب عن تعازيه في ضحايا كنيستي «الإسكندرية» و«طنطا» -
فيديو| لحظة الاعتداء على مدير أمن الغربية المُقال أمام «كنيسة طنطا» -
معهد أزهري يسعف المصابين في تفجير كنيسة مار جرجس بطنطا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

حصريًا.. العرض الأول لفيلم «فردي» على بي بي سي عربي الأحد المقبل

Google+ Print
حصريًا.. العرض الأول لفيلم «فردي» على بي بي سي عربي الأحد المقبل حصريًا.. العرض الأول لفيلم «فردي» على بي بي سي عربي الأحد المقبل

خالد النبوي – فيلم فردي

تنفرد قناة بي بي سي عربي، بالعرض التلفزيوني الأول لفيلم “فردي” بطولة خالد نبوي وسيد رجب وخالد بهجت، الأحد القادم من خلال برنامج السينما البدلية،.

ويحكي الفيلم قصة “عادل اسكندر” المسيحي الذي يقطن عمارة سكنية ويكتشف أن عالمه أصبح أضيق مما يتصور، الفيلم شارك في عدد من المهرجانات وكان عرضه الأول في بافتا، بالإضافة إلى مهرجانات طنجة وبي بي سي عربي.

ويعد الفيلم القصير الأول لمخرجه كريم الشناوي ومؤلفه هيثم دبور، بحسب ما كتبه الأخير عبر صفحته على فيس بوك عن موعد العرض.

الفيلم إنتاج بريطاني مصري مشترك، ويعتبر الفيلم القصير الأول لبطله خالد نبوي، الذي يقوم حاليا بتصوير مسلسل عن “مصطفى محمود”

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا