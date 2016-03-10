حصريًا.. العرض الأول لفيلم «فردي» على بي بي سي عربي الأحد المقبل

تنفرد قناة بي بي سي عربي، بالعرض التلفزيوني الأول لفيلم “فردي” بطولة خالد نبوي وسيد رجب وخالد بهجت، الأحد القادم من خلال برنامج السينما البدلية،.

ويحكي الفيلم قصة “عادل اسكندر” المسيحي الذي يقطن عمارة سكنية ويكتشف أن عالمه أصبح أضيق مما يتصور، الفيلم شارك في عدد من المهرجانات وكان عرضه الأول في بافتا، بالإضافة إلى مهرجانات طنجة وبي بي سي عربي.

ويعد الفيلم القصير الأول لمخرجه كريم الشناوي ومؤلفه هيثم دبور، بحسب ما كتبه الأخير عبر صفحته على فيس بوك عن موعد العرض.

الفيلم إنتاج بريطاني مصري مشترك، ويعتبر الفيلم القصير الأول لبطله خالد نبوي، الذي يقوم حاليا بتصوير مسلسل عن “مصطفى محمود”