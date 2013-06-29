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محافظ أسيوط يعتمد تعيين 511 من حملة الماجستير والدكتوارة

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محافظ أسيوط يعتمد تعيين 511 من حملة الماجستير والدكتوارة محافظ أسيوط يعتمد تعيين 511 من حملة الماجستير والدكتوارة

كتب : سعاد أحمد منذ 4 دقائق

اعتمد الدكتور يحيى كشك محافظ أسيوط نتيجة مسابقة الإعلان رقم 1 لسنة 2013 بشأن تعيين حملة الماجستير والدكتوراة بديوان عام المحافظة والوحدات المحلية ومديريات الخدمات.

كانت محافظة أسيوط أعلنت عن شغل 600 وظيفة بالدرجة الثالثة التخصصية لتعيين حملة الماجستير والدكتوراة عليها من أبناء المحافظة وتقدم 545 لشغل الوظيفة وتم قبول أوراق 511 منهم لاستيفائهم الشروط واستبعاد 10 متقدمين لعدم مطابقتهم لشروط الإعلان سواء بسبب عدم الإقامة بالمحافظة أو عدم تقديم شهادة الماجستير والدكتوراة وتم إرسال أوراق 24 آخرين خريجي 2013 للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لإبداء الرأي في موقفهم.

من جانبه، قال جمال آدم سكرتير عام محافظة أسيوط، إن الدولة لا تألوا جهدا في تعيين أبنائها الشباب الحاصلين على درجات علمية كالماجستير والدكتوراة للاستفادة من تميزهم العلمي في الجهاز الإداري للدولة لتحسين أدائه والنهوض به، لافتا إلى أن الشباب الذين تم تعيينهم حاصلون على درجات علمية في مجالات مختلفة منها الحقوق والطب البيطري والهندسة والصيدلة والزراعة وسيكونوا إضافة قوية للجهاز الإداري لمحافظة أسيوط.

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