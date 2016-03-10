ميركل: إغلاق طريق البلقان أمام اللاجئين لا يحل المشكلة

اعتبرت المستشارة الالمانية، انجيلا ميركل، اليوم الخميس، أن إغلاق طريق البلقان أمام اللاجئين “لا يحل المشكلة” مؤكدة أن هذا الوضع لا يمكن أن يستمر.

وقالت ميركل، خلال حديثها مع إذاعة «إم دي أر»: “لا نحل المشكلة عبر اتخاذ قرار أحادي الجانب”، مضيفة ”إذا لم نتمكن من التوصل الى اتفاق مع تركيا، فلن تتمكن اليونان من تحمل عبء اللاجئبن لفترة اطول”.

وأغلق خط البلقان أمام المهاجرين بعد قرار سلوفينا عدم السماح بمرور لاجئين عبر أراضيها ، في إجراء هدفه ثني اللاجئين الجدد عن القدوم الى أوروبا لكنه يزيد مخاطر حصول ازمة انسانية في اليونان.

وقال رئيس الوزراء السلوفيني ميرو سيرار الاربعاء إن طريق البلقان للهجرة غير الشرعية لم تعد قائمة بعدما أغلقت بلاده حدودها أمام اللاجئين الذين لا يحملون تأشيرات دخول في اجراء سارعت كرواتيا وصربيا الى اعتماده.