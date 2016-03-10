مدير مصنع أرمنت: توريد 50 % من محصول القصب بالأقصر إلي مصانع السكر

أعلن المهندس محمود مكي، مدير مصانع شركة السكر بأرمنت عن توريد حوالى 50 % من محصول القصب إلى المصانع من إجمالى المساحة المنزرعة.

وأضاف مكي بأن إجمالي المساحة المنزرعة بالمحصول والمربوطة على المصنع تصل إلى 35 ألف فدان بمراكز القرنة وأرمنت وإسنا والطود شرق وغرب النيل مشيرا إلى الإنتهاء من كسر نصفها وتوريد 670 ألفا و860 طنا من القصب.

وأكد مدير المصانع إنتهاء موسم التوريد وكسر القصب الذى بدأ مطلع يناير الماضى فى الفترة من 10 إلى 15 مايو القادم متوقعا وصول إجمالى وزن القصب المورد إلى مليون و300 ألف طن تنتج ما يقرب من 130 ألف طن من السكر الخام.