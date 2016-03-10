أخبار عاجلة

آلاف يتظاهرون مجددا في العاصمة الألمانية تأييدا لأوروبا الموحدة -
بوتين يبحث هاتفيا مع روحاني الأوضاع في سوريا -
الطب الشرعي ينتهي من تشريح 27 جثمانا من ضحايا «تفجير طنطا» -
أقباط الإسكندرية يتساءلون: كيف وصل الانتحاري إلى بوابة الكنيسة؟ -
قنبلة طنطا تحرق «سعفة العيد» في يد مارينا -
وزير الداخلية يكلف قيادات الأمن بسرعة ضبط المتهمين وراء «تفجيرات الأحد» -
سوهاج تلغي الاحتفال بعيدها القومي تضامنا مع أسر ضحايا طنطا والإسكندرية -
وزير البترول يعرب عن تعازيه في ضحايا كنيستي «الإسكندرية» و«طنطا» -
فيديو| لحظة الاعتداء على مدير أمن الغربية المُقال أمام «كنيسة طنطا» -
معهد أزهري يسعف المصابين في تفجير كنيسة مار جرجس بطنطا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

مدير مصنع أرمنت: توريد 50 % من محصول القصب بالأقصر إلي مصانع السكر

Google+ Print
مدير مصنع أرمنت: توريد 50 % من محصول القصب بالأقصر إلي مصانع السكر مدير مصنع أرمنت: توريد 50 % من محصول القصب بالأقصر إلي مصانع السكر

أعلن المهندس محمود مكي، مدير مصانع شركة السكر بأرمنت عن توريد حوالى 50 % من محصول القصب إلى المصانع من إجمالى المساحة المنزرعة.

وأضاف مكي بأن إجمالي المساحة المنزرعة بالمحصول والمربوطة على المصنع تصل إلى 35 ألف فدان بمراكز القرنة وأرمنت وإسنا والطود شرق وغرب النيل مشيرا إلى الإنتهاء من كسر نصفها وتوريد 670 ألفا و860 طنا من القصب.

وأكد مدير المصانع إنتهاء موسم التوريد وكسر القصب الذى بدأ مطلع يناير الماضى فى الفترة من 10 إلى 15 مايو القادم متوقعا وصول إجمالى وزن القصب المورد إلى مليون و300 ألف طن تنتج ما يقرب من 130 ألف طن من السكر الخام.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا