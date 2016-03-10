مفاجأة.. الزهايمر مرض معدٍ يسببه فيروس الهربس وينتقل عن طريق الدم

نتائج جديدة وخطيرة كشفت عنها دراسة علمية حديثة، حيث أفادت أن الزهايمر مرض معدٍ وفيروس الهربس والبكتريا والفطريات السبب فى الإصابة بمرض الزهايمر.

وأوضح الباحثون أن مرض الزهايمر معدى ويمكن أن يكون مرتبطاً بنقل الدم، وهذا أمر خطير للغاية ويهدد حياة الملايين حول العالم.

وأشار الباحثون إلى أن أدوية المضادات الحيوية والمضادة للفيروسات بالفعل الموجودة على رفوف الصيدليات يمكن أن تستخدم لعلاج مرض الزهايمر الذى يسرق الذاكرة.

وقال فريق دولى من الباحثين، بما فى ذلك خبراء من جامعة كامبريدج، وجامعتى أدنبرة ومانشستر، أن فيروس الهربس يسبب تراكم لويحات اميلويد بيتا فى المخ والتى بدورها تسبب فقدان الذاكرة والزهايمر.

وأضاف البروفسور دوجلاس كيل، عالم الأحياء بجامعة مانشستر وأحد مؤلفى التقرير، أنه لا يريد أن يسبب إنذارا مخيفا، لكن من الممكن أنها يمكن أن ينتقل الزهايمر عن طريق نقل الدم.

وقد نشرت نتائج الدراسة مؤخراً عبر موقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، وذلك فى العاشر من شهر مارس الجارى.

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