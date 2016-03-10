أخبار عاجلة

آلاف يتظاهرون مجددا في العاصمة الألمانية تأييدا لأوروبا الموحدة -
بوتين يبحث هاتفيا مع روحاني الأوضاع في سوريا -
الطب الشرعي ينتهي من تشريح 27 جثمانا من ضحايا «تفجير طنطا» -
أقباط الإسكندرية يتساءلون: كيف وصل الانتحاري إلى بوابة الكنيسة؟ -
قنبلة طنطا تحرق «سعفة العيد» في يد مارينا -
وزير الداخلية يكلف قيادات الأمن بسرعة ضبط المتهمين وراء «تفجيرات الأحد» -
سوهاج تلغي الاحتفال بعيدها القومي تضامنا مع أسر ضحايا طنطا والإسكندرية -
وزير البترول يعرب عن تعازيه في ضحايا كنيستي «الإسكندرية» و«طنطا» -
فيديو| لحظة الاعتداء على مدير أمن الغربية المُقال أمام «كنيسة طنطا» -
معهد أزهري يسعف المصابين في تفجير كنيسة مار جرجس بطنطا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

أسامة عرابي: خبرة الأهلي مهمة في مواجهة ريكرياتيفو الصعبة

Google+ Print
أسامة عرابي: خبرة الأهلي مهمة في مواجهة ريكرياتيفو الصعبة أسامة عرابي: خبرة الأهلي مهمة في مواجهة ريكرياتيفو الصعبة

شدد أسامة عرابي المدرب العام للأهلي على صعوبة مواجهة ريكرياتيفو الأنجولي السبت في دوري أبطال إفريقيا مشيرا إلى خبرة فريقه في التعامل مع مثل هذه المباريات.

ويحل الأهلي ضيفا على ريكرياتيفو السبت في ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا وسيفتقد الفريق للاعب وسطه حسام عاشور وحارسه الأساسي شريف إكرامي بسبب الإصابة.

وقال عرابي للصحفيين:"ندرك صعوبة المباراة لأسباب عدة منها الأجواء المتقلبة في أنجولا وارتفاع نسبة الرطوبة ودرجة الحرارة إضافة للأمطار الغزيرة التس تسقط فجأة".

وأضاف "نحن جاهزون للمواجهة، خبرات لاعبينا قادرة على التعامل مع هذه المباريات".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع