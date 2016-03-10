أسامة عرابي: خبرة الأهلي مهمة في مواجهة ريكرياتيفو الصعبة

شدد أسامة عرابي المدرب العام للأهلي على صعوبة مواجهة ريكرياتيفو الأنجولي السبت في دوري أبطال إفريقيا مشيرا إلى خبرة فريقه في التعامل مع مثل هذه المباريات.

ويحل الأهلي ضيفا على ريكرياتيفو السبت في ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا وسيفتقد الفريق للاعب وسطه حسام عاشور وحارسه الأساسي شريف إكرامي بسبب الإصابة.

وقال عرابي للصحفيين:"ندرك صعوبة المباراة لأسباب عدة منها الأجواء المتقلبة في أنجولا وارتفاع نسبة الرطوبة ودرجة الحرارة إضافة للأمطار الغزيرة التس تسقط فجأة".

وأضاف "نحن جاهزون للمواجهة، خبرات لاعبينا قادرة على التعامل مع هذه المباريات".