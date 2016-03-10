أمن القليوبية يكثف جهوده لضبط "الدكش وكوريا وأمين حافظ" المتهمين بقتل الضباط

أكد مصدر أمنى بمديرية أمن القليوبية على إصدار تعليمات لضباط البحث الجنائى بعملية توسع فى دائرة الاشتباه وتتبع كافة علاقات المتهمين بقتل ضباط الشرطة، وهم الدكش و كوريا وأمين حافظ، مشيرا إلى أن عملية التوسع بهدف تضييق الخناق على المتهمين وحصارهم للوصول إليهم بأسرع وقت ممكن، وأضاف أن عمليات المسح لبؤرة "الجعافرة" مستمرة ليلا ونهارا بإشراف اللواء سعيد شلبى مدير أمن القليوبية.

ومن جانبه قال اللواء أشرف عبد القادر مدير إدارة البحث الجنائى الجديد، إن عمليات البحث عن كافة العناصر الخطرة المتهمة بقتل ضابطى مباحث و3 أمناء شرطة ومواطنين مستمرة، موضحا على وجود خطة هادفة بالتنسيق مع وزارة الداخلية ومصلحة الأمن العام والأمن الوطنى، لإلقاء القبض على جميع المتورطين فى عمليات الهجوم المسلح على قوات وضباط مركز الخانكة وشبرا الخيمة، مؤكدا على أن أولى اهتمامه إلقاء القبض على كافة العناصر الإجرامية، لافتا أن حق الشهداء لن يضيع، وأنه فى رقبتنا جميعا ولن نتهاون فيه، واستمرارا لحملات مراكز وأقسام مديرية أمن القليوبية على كافة البؤر الإجرامية فجر اليوم، أسفرت عن ضبط 20 عاطلا بحوزتهم بندقتين وكيلو بانجو وحشيش وأقراص مخدرة.

يذكر أن اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية أصدر حركة تنقلات بمديرية أمن القليوبية أمس، وتعيين اللواء الدكتور أشرف عبد القادر مديرا لإدارة البحث الجنائى خلفا للواء عرفة حمزة ونقله إلى مباحث الأحداث، وتعيين العقيد محمود هندى رئيسا لفرع البحث الجنائى بشبرا الخيمة خلفا للعقيد جمال الديغيدى الذى تولى رئيسا لمباحث المصنفات بمديرية أمن القليوبية، وتعيين العقيد عبدالله جلال رئيسا لفرع البحث الجنائى للخانكة بدلا من العقيد عبد الحفيظ الخولى ونقله لمباحث التموين ، كما شملت الحركة رئيس فرع مصلحة الأمن العام بالقليوبية.

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