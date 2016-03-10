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محافظ الفيوم: مجلس الوزراء وافق على ضم أراضى بنطاق هرم سيلا للآثار

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محافظ الفيوم: مجلس الوزراء وافق على ضم أراضى بنطاق هرم سيلا للآثار محافظ الفيوم: مجلس الوزراء وافق على ضم أراضى بنطاق هرم سيلا للآثار
قال المستشار وائل مكرم محافظ الفيوم، إن مجلس الوزراء أصدر القرار رقم 454 لسنة 2016، باعتبار الأراضى الواقعة بنطاق آثار هرم سيلا ملكًا للآثار، على مساحة 38 قيراطًا و20 سهمًا، والواقعة بزمام قرية الصالحية التابعة لمركز الفيوم.

وأصاف مكرم فى بيان له اليوم، أن الأبحاث والتقارير العلمية تشير إلى أن تلك المنطقة يوجد بها العديد من المعالم الأثرية ومنها هرم سيلا الذى شيد بالحجر الجيرى ويرجع تاريخه إلى الدولة القديمة وتم تشييده بمعرفة الملك سنفرو .

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