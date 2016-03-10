توقف العمل بوحدة مرور التل الكبير بالإسماعيلية لانقطاع التيار الكهربائى

توقف العمل صباح اليوم الخميس، بوحدة مرور التل الكبير، بالإسماعيلية، بسبب انقطاع التيار الكهربائى والذى استمر لأكثر من 3 ساعات متواصلة، حيث توقفت جميع الأجهزة بالوحدة وتعطلت مصالح المواطنين.

وقال عدد من مواطنى التل الكبير المتضررين، إن مشكلة انقطاع التيار الكهربائى داخل وحدة المرور تكررت كثيرا وهو انقطاع شبه مستمر، ومن الممكن حل هذه المشكلة بتركيب مولد كهربائى للوحدة لتلافى مشكلة انقطاع التيار الكهربائى، وخاصة أن الوحدة تخدم أكثر من 5 آلاف مواطن يوميًا يترددون على الوحدة لاستخراج رخص قيادة أو تجديد الرخص، وأن الوحدة تم إنشاؤها منذ خمس سنوات فقط ومبانيها حديثة وليست متهالكة.

وكشفت مصادر بكهرباء التل الكبير أن سبب انقطاع التيار عن وحدة المرور نتيجة إصلاحات فى المحولات المغذية سوف تنتهى قريبًا.

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