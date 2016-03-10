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رفع وإزالة 23 حالة تعد على الأراضى الزراعية بالمنيا

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رفع وإزالة 23 حالة تعد على الأراضى الزراعية بالمنيا رفع وإزالة 23 حالة تعد على الأراضى الزراعية بالمنيا
تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطاى بالمنيا من رفع وإزالة 23 حالة تعدى على الأرض الزراعية وحرم الطريق على مساحة 18 قيراط و1400م خلال إحدى حملات الإزالة التي تنظمها الوحدة المحلية بالتعاون مع قسم الإرشاد الزراعة وحماية الاراضى ، وذلك في إطار الحفاظ على رقعة الأرض الزراعية.

وقال اللواء ناصر فتحى رئيس مركز ومدينة مطاى، إن الحملة أسفرت عن إزالة 19 حالة تعدى على الاراضى الزراعية "إئتمان زراعى" باجمالى مساحة 18 قيراط بالإضافة إلى 4 حالات تعدى على الطرق بمساحة 1400م.

واضاف فتحى أن هذه الحملات تأتى فى اطار التصدى لمحاولات التعدى على الاراضى الزراعية واملاك الدولة وازالة اى حالة تعدى فى مهدها ، مؤكداً على اتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة حيال المتعدين.

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