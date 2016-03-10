بالصور.. وفد من اتحاد طلاب المدارس يزور جامعة كفر الشيخ

استقبلت جامعة كفر الشيخ، برئاسة الدكتور ماجد القمرى رئيس الجامعة، وفدًا من الاتحاد العام لطلاب المدارس على مستوى المحافظة، اليوم الخميس، للتعرف على إمكانيات الجامعة الإنشائية والبحثية، باعتبارها منارة للعلم والمعرفة.

وتفقد الوفد عددًا من المعامل البحثية المتميزة بكلية الثروة السمكية وطب الفم والأسنان وكلية العلوم، بالإضافة إلى تجهيزات كلية الطب البشرى، وفقًا لأحدث النظم العالمية، وملاعب كلية التربية الرياضة وقاعات التدريس بها.

وعبر الوفد عن سعادته الغامرة بإمكانيات جامعة كفر الشيخ على المستوي البحثى والعلمى، وأشاد بالإمكانات الهائلة للجامعة خاصة المسطحات الخضراء التى تكسو الجامعة مما جعلها تتصدر قائمة الجامعات الخضراء على مستوى الجامعات المصرية.

أهمية العمل والأمل فى حياتنا بندوة دينية بجامعة كفر الشيخ