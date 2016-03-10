أخبار عاجلة

تغطية خاصة - النائبة / منى ... الإرهاب موجود في كل دول العالم لكننا أكثر الدول المستهدفة -
تغطية خاصة - داليا زيادة ... الإرهاب لا يفرق بين شرطي ومدني -
تغطية خاصة - النائبة / منى ... هذا الحادث يتكرر كل عيد والإرهاب لا دين له -
الأخبار - الصحفي يوسف شعبان يؤكد نجاة البابا تواضرس من حادث إنفجار حادث الكنيسة المرقسية -
آلاف يتظاهرون مجددا في العاصمة الألمانية تأييدا لأوروبا الموحدة -
بوتين يبحث هاتفيا مع روحاني الأوضاع في سوريا -
الطب الشرعي ينتهي من تشريح 27 جثمانا من ضحايا «تفجير طنطا» -
أقباط الإسكندرية يتساءلون: كيف وصل الانتحاري إلى بوابة الكنيسة؟ -
قنبلة طنطا تحرق «سعفة العيد» في يد مارينا -
وزير الداخلية يكلف قيادات الأمن بسرعة ضبط المتهمين وراء «تفجيرات الأحد» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

مقتل وإصابة 12 عراقيا فى انفجارين منفصلين جنوبى بغداد

Google+ Print
مقتل وإصابة 12 عراقيا فى انفجارين منفصلين جنوبى بغداد مقتل وإصابة 12 عراقيا فى انفجارين منفصلين جنوبى بغداد

قتل عراقيان وأصيب 10 آخرون بينهم أربعة من عناصر الشرطة الخميس، فى انفجار عبوتين ناسفتين فى حادثين منفصلين جنوبى بغداد بالعراق.

وقال مصدر أمنى أن عبوة ناسفة انفجرت قرب سوق شعبية فى قضاء المدائن جنوب شرقى بغداد، وأسفرت عن مقتل مدنيين اثنين وإصابة ستة آخرين نقلوا إلى المستشفى.

وأشار إلى عبوة ناسفة انفجرت أيضا فى منطقة "عرب جبور" بالدورة جنوب غربى بغداد استهدفت دورية تابعة للشرطة العراقية مما أسفرت عن إصابة أربعة من عناصر الدورية.

وتشهد العاصمة العراقية عمليات تفجير بعبوات ناسفة وسيارات مفخخة وهجمات انتحارية بأحزمة ناسفة بين الحين والآخر، يقف وراء تنفيذها تنظيم (داعش) الإرهابى لزعزعة أمن بغداد، الأكبر من حيث عدد السكان، حيث يبلغ تعدادها حوالى 7 ملايين نسمة، وصنفتها الأمم المتحدة وفق إحصاءات بعثتها بالعراق (يونامى) بأنها الأعلى من حيث ضحايا العنف والإرهاب بين محافظات العراق.

من ناحية أخرى عثرت قوات "مكافحة الإرهاب"العراقية، الخميس، على مركز قيادة لتنظيم داعش الإرهابى فى القرية العصرية غرب الرمادى بالأنبار التى حررتها أمس من قبضة التنظيم، كما اعتقلت 50 من عناصر التنظيم غرب الرمادي.

وقال قائد جهاز مكافحة الإرهاب الفريق عبد الغنى الأسدى- فى تصريح صحفى- أن مركز عمليات داعش تم انشاؤه تحت الأرض ويحتوى على أجهزة اتصالات وأجهزة كمبيوتر ووثائق وكتب للتنظيم، مشيرا إلى أنه تم إلقاء القبض على خمسين من داعش فى مناطق الزنكورة والقرية العصرية غرب الرمادى تسللوا بين المدنيين خلال عملية اخراجهم من المناطق المحررة.

وأضاف: أن القوات الأمنية لديها معلومات استخبارية عن جميع عناصر داعش الذين تم القاء القبض عليهم، وان الأهالى أبلغوا عن تسللهم وسط النازحين.

وكانت قوات مكافحة الإرهاب حررت أمس القرية العصرية ومنطقة الزنكورة غرب الرمادى وأخلت 6000 عائلة عبر ممرات آمنة، حيث كان يحتجزهم داعش ويمنع خروجهم ويتخذهم دروعا بشرية لمنع تقدم القوات العراقية فى المنطقة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365