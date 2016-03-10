المقاتلات التركية تقصف مجددا جبال "قنديل" بشمالى العراق

قصفت المقاتلات التابعة للقوات الجوية بتركيا معسكرات منظمة حزب العمال الكردستانى الانفصالية بالقرب من قرية "آنزه" على سفوح جبال "قنديل" فى ضواحى بلدة "زاخو" التابعة لمحافظة "دهوك" بشمالى العراق المجاورة للحدود التركية.

وذكرت محطة (سى. إن.إن.تورك) الفضائية الخميس، أن طائرات مقاتلة أقلعت بأعداد كبيرة من القواعد الجوية فى مدينتى "دياربكر" و"مالاطيا" وقصفت معسكرات الانفصاليين فى شمالى العراق وعادت إلى قواعداها سالمة بعد أداء مهامها بنجاح كبير، فيما لم تقدم رئاسة هيئة الأركان العامة معلومات تفصيلية عن القصف الجوى التركى.

وتشن تركيا حملة عسكرية ضد مواقع منظمة حزب العمال الكردستانى بعد أن أعلنت الأخيرة فى 11 يوليو الماضى عن إنهاء وقف إطلاق النار المتفق عليه، والذى أعلن عن سريانه فى عام 2013، بدعوة من قائد المنظمة السجين، عبدالله أوجلان، كما تشن الطائرات الحربية التركية حملات جوية ضد مواقع المنظمة فى شمالى العراق.

وتدرج كل من والولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبى وتركيا المنظمة على قائمة التنظيمات الإرهابية لديها، وقد تشكلت فى عام 1978 على أسس عرقية تتبع الفكر الماركسي-اللينينى، وبدأت منذ عام 1984 شن عمليات تستهدف قوات الأمن التركية والمواطنين الأتراك.

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