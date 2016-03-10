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تنظيم داعش يختطف رائد شرطة ليبى غرب طرابلس

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تنظيم داعش يختطف رائد شرطة ليبى غرب طرابلس تنظيم داعش يختطف رائد شرطة ليبى غرب طرابلس

خطفت عناصر من تنظيم داعش فى ليبيا، يستقلون 6 سيارات ذات دفع رباعى، رائدًا فى الشرطة الليبية، بعد أن نصبت كمينًا فى منطقة وادى مرسيط، 245 كلم، جنوب غرب العاصمة طرابلس.

وقال مصدر أمنى اليوم، أن عناصر من تنظيم داعش أوقفوا سيارة شرطة قادمة من القرية الشرقية على متنها رئيس مركز القريات، الرائد عامر البكوش، وأحد مرافقيه، واحتجزت البكوش، بينما تمكن رفيقه أحمد الناكوع من الفرار بعد أن نجا من إطلاق النار عليه من قبل المسلحين، وأُدخل مستشفى القريات القروى.

وأشار المصدر إلى أن شبابًا من مناطق الزنتان وأولاد أبوسيف والمشاشية وقنطرار قاموا بمطرادة عناصر داعش وتبادلوا معهم إطلاق الرصاص وتمكنوا من استعادة سيارة الشرطة التى تركها مسلحو «داعش» خلال هروبهم باتجاه منطقة السدادة.
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