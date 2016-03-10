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المؤبد لعاملين للإتجار فى الأقراص المخدرة بقنا

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المؤبد لعاملين للإتجار فى الأقراص المخدرة بقنا المؤبد لعاملين للإتجار فى الأقراص المخدرة بقنا

عاقبت محكمة جنايات نجع حمادي، برئاسة المستشار أبو المجد أحمد علي، وعضوية المستشارين محمد فوزي عبد العزيز وهاني محمد، وأمانة سر أبو المعارف عبد الشافي، عاملين بالسجن المؤبد 25 سنة وغرامة 150 ألف جنيه، لاتهامهما بالإتجار في الأقراص المخدرة.

تعود أحداث القضية إلى شهر يونيه 2015، عندما وجهت النيابة العامة، تهمة حيازة مواد مخدرة بقصد الإتجار، لكل من «عبد الرحيم .ح. م»، 32 سنة، عامل أجري، و«حسام الدين .ا ح»، 37 سنة، عامل، ومقيمان بقرية الكرنك بمركز أبوتشت، للعثور بحوزتهما على 1450 قرص مخدر و1885 جنيه حصيلة بيعهما للأقراص المخدرة، داخل سيارة كانا يستقلانها بدائرة مركز شرطة فرشوط فتم التحفظ على المضبوطات وقيّدت القضية برقم 5674 لسنة 2016 جنايات فرشوط ، المقيدة برقم 2575 لسنة 2015 كلي قنا.

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