رئيس الوزراء خلال لقائه نواب الصعيد :حجم الموازنه العامه 864مليارجنيه والعجز بها 250 مليارجنيها

قال المهندس شريف اسماعيل “رئيس مجلس الوزراء”، ان حجم الموازنة العامه لهذا العام يبلغ ٨٦٤ مليار جنيه، وأن جزء من الموازنه وقيمته ٢١٨ مليار جنيه خصص للرواتب، وان خدمة الدين بلغت ٢٤٤ مليار جنيه، و٢٣٠مليار منها كانت للدعم.

كما أشار رئيس الوزراء خلال لقائه بنواب جنوب الصعيد ان الأزمة الاقتصاديه تمثل واحدة من أبرز التحديات التي تواجه مصر ،مشيرا ان الموازنه لم يتبقي منها سوي ١٦٤ مليار للصرفة علي الصحه والتعليم والخدمات ،ووجود عجزا يبلغ نحو ٢٥٠ مليار جنيه.

ودعا رييس الوزراء الحكومه لبذل قصاري جهدها للبحث عن بدائل ،منها بيع الاراضي، وتقنين أوضاعها ،وإصلاح شركات القطاع العام.،والاستمرار في خطة المشروعات القوميه الكبري، وتنشيط الاستثمار والعمل علي جذب السياحه ،مطالبا بتكاتف الشعب المصري لمواجهة التحديات.