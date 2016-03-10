محافظ سوهاج يعلن عن فتح باب التقدم للحج لأعضاء الجمعيات الأهلية لهذا العام‎

اعلن الدكتور أيمن عبد المنعم، محافظ سوهاج، عن فتح باب التقدم للحج لأعضاء الجمعيات الأهلية لهذا العام «1437هـ /2016م» بجميع مراكز ومدن وقري المحافظة، متمنيًا التوفيق لجميع المتقدمين، لافتًا لأهمية أن تقوم جميع الجمعيات الأهلية بالتيسير على أعضائها المتقدمين ومراعاة الشروط والاجراءات المتبعة.

ومن جانبه أوضح محمد عبد السلام، وكيل وزارة الشئون الاجتماعية بسوهاج، أنه بالفعل تم فتح باب التقدم للحج لأعضاء الجمعيات الأهلية منذ الثلاثاء الماضي الثامن من مارس الحالي، وينتهي يوم الأحد الموافق 20 مارس الجاري ايضًا، حيث تقوم الجمعيات المستوفية للشروط الموضحة بعالية بترشيح أعضائها الراغبين في أداء فريضة الحج والمستوفين الشروط من حيث ان يكون المتقدم مسجل بعضوية الجمعية قبل 1 /1/2016م ومسدد الاشتراك السنوي ، ولم يسبق له الحج من قبل ، وان يكون مقيم بدائرة المحافظة او من العاملين بها وفقا لبطاقة الرقم القومي ، وخلوة من الأمراض المختلفة وبما يمكنه أداء المناسك بالإعتماد علي نفسه .

كما تلتزم الجهة الإدارية بكل مديرية بالتأشير علي سجلات العضوية بالجمعية لتجنب إضافة أعضاء جدد وتسجيلهم علي برنامج الحج بعد إعلان الضوابط ، كما تلتزم الجمعيات بإعداد سجل باسماء أعضائها الراغبين في أداء فريضة الحج ومراجعته من قبل الإدارة وتلقي الطلبات خلال الفترة المقررة من 8 وحتى 20 مارس الجاري.