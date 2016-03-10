البورصة تربح 8.4 مليار جنيه فى منتصف الجلسة بمشتريات المصرين والأجانب

ربح رأس المال السوقى للأسهم المقيدة بالبورصة المصرية نحو 8.45 مليار جنيه، خلال تعاملات منصف الجلسة اليوم الخميس، بعد قرارات البنك المركزى الأخيرة بإلغاء القيود على عمليات الإيداع والسحب على الدولار. وغلب على تعاملات المستثمرين المصريين والأجانب عمليات الشراء، فى حين مالت تعاملات العرب نحو البيع. وارتفع مؤشر البورصة الرئيسى “إيجى إكس 30″ بنسبة 3.01%، وارتفع مؤشر “إيجى إكس 50″ بنسبة 1.4%، وارتفع مؤشر “إيجى إكس 20″ بنسبة 3.5%، كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة “إيجى إكس 70″ بنسبة 0.46%، وارتفع مؤشر “إيجى إكس 100″ الأوسع نطاقا بنسبة 0.86%.



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