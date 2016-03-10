ليفيربول والمان يونايتيد في قمة المنتظرة بالـ«يوروبا ليج»

يلتقي ليفربول الإنجليزي نظيره مانشستر يونايتد على ملعب «آنفيلد» في أولى مباريات الدور ثمن النهائي من مسابقة الدوري الأوروبي «يوروبا ليغ» لكرة القدم، اليوم الخميس، في حين لا تقل مواجهة بوروسيا دورتموند الألماني وتوتنهام الانكليزي أهمية.

وهي المرة الأولى التي يلتقي فيها الغريمان التقليديان من شمال إنجلترا وجهًا لوجه في إحدى المسابقات الأوروبية.

وتوج مانشستر يونايتد بطلاً للدوري الانكليزي 20 مرة في مقابل 18 لليفربول، ما يجعلهما الفريقين الأكثر نجاحًا على الصعيد المحلي، كما أحرز الناديان في ما بينهما 17 لقبًا أوروبيًا، ولم يسبق لمانشستر يونايتد أن توج بلقب هذه المسابقة، في حين أحرزها ليفربول ثلاث مرات بصيغتها القديمة «كأس الاتحاد الأوروبي»، وآخرها عام 2001.

ولخص مدافع ليفربول ناتانييل كلاين أهمية المباراة بقوله: «التطلع لخوض مباريات بهذه الأهمية، جعلني أوقع عقداً للانضمام إلى ناد كبير مثل ليفربول».

وأضاف: «الجميع يعشق خوض المباريات الأوروبية ومتحمس وبالتالي ستكون المواجهة مع غريمنا يونايتد مثيرة للغاية».

وتحمل المسابقة أهمية كبرى بالنسبة للفريقين لأنهما يريدان الفوز باللقب من أجل ضمان المشاركة في دوري الأبطال الموسم المقبل، وهو الأمر الذي قد لا يتحقق عبر الدوري المحلي، في ظل تفوق فرق ليستر سيتي وتوتنهام وأرسنال ومانشستر سيتي المرشحة للحصول على المراكز الأربعة الأولى.