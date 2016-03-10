نقاط السياحة الربيعية في "كولونيا"

مع اقتراب الربيع، ينصح "سيدتي. نت" القارئات باختيار "كولونيا" وجهة للإجازة، إذ تعتبر واحدة من المراكز التجارية والثقافية الأكثر أهمية في غرب ألمانيا. كما يحلو التنقل بين معالمها الأشهر، سيراً على الأقدام.

يمكن استهلال جولة السياحة من "البلدة القديمة"، حيث يحلو التنزه عبر الأزقة الضيقة المرصوفة بالحجارة، وتأمل البيوت التقليدية، كما ارتشاف فنجان القهوة اللذيذ في أحد المقاهي قبل المغادرة.

وللتعرف والاطلاع على تاريخ "كولونيا"، يبدو "المتحف الروماني الجرماني" عنواناً مناسباً، فهو يبعد بضع دقائق سيراً على الأقدام من "صرح كولونيا الديني"، ويقدّم فكرةً عن التراث الأثري الغني للمدينة منذ العصر الحجري القديم حتى بداية العصور الوسطى. ويعرض المتحف الفخار المحلي والنحت الروماني ومجموعة من المجوهرات الجرمانية. ويستقبل الزائرين، يومياً، ما عدا الاثنين، وذلك من العاشرة صباحاً حتى الخامسة بعد الظهر.

ولا تفوت فرصة زيارة "مسجد كولونيا المركزي" المبني من الزجاج والخرسانة والخشب. يلفت معمار الصرح الديني الأنظار بقبته الشفافة. علماً بأن مئذنتين بطول 55 متراً لكل منهما تحوطانه.

لختام الجولة، لا يفوّت المرور بـ"الحديقة النباتية" الواقعة في منطقة "ريل" شمالي "كولونيا"، على الضفة اليسرى لنهر "الراين". تدعو الحديقة زائريها للاسترخاء بين أكثر من 10.000 نوع من النباتات!

يمكن زيارة الحديقة مجاناً، يومياً، وذلك من الثانية عشرة ظهراً حتى العاشرة مساءً.

نصائح عند السياحة في "بالي"

أماكن الإقامة في "كولونيا"

عند زيارة المدينة للمرة الأولى، تدعو النصيحة إلى الإقامة في الفنادق الواقعة في "المدينة القديمة"، ما يسهّل اسكتشاف المعالم الشهيرة سيراً على الأقدام، فضلاً عن نهر "الراين" الذي يجتاز "كولونيا".

في ما يأتي، اقتراحات "سيدتي. نت" للإقامة:

- فنادق فخمة: تبعد دقائق من محطة "كولونيا" الوسطى، ومن بينها: "اكسلسيور ارنست" الذي يضم منتجعاً صحياً حديثاً وصالة ألعاب رياضية ضخمة، و"سافوي" الذي يتمتع بديكور مشرق، و"حياة ريجينسي كولونيا" الذي يطلّ على "صرح كولونيا الديني"، ويضم غرفاً كلاسيكية ومنطقة "سبا" مجانية مع مسبح داخلي كبير.

- فنادق بميزانية معقولة: يضمّ فندق "انجلبرت" غرفاً صغيرة تهيمن عليها الأجواء الحميمة. بالمقابل، يشرف "آيبيس كولن ام دوم" لى ساحة صرح "كولونيا" الديني، ويوفر "بوفيه" الفطور من الرابعة صباحاً حتى الثانية عشرة ظهراً.

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