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ناهد السباعي تستعد لتصوير «هبة رجل الغراب» بدلًا من إيمي سمير غانم

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ناهد السباعي تستعد لتصوير «هبة رجل الغراب» بدلًا من إيمي سمير غانم ناهد السباعي تستعد لتصوير «هبة رجل الغراب» بدلًا من إيمي سمير غانم

ناهد السباعي – أرشيفية

تستعد الفنانة ناهد السباعي،  لبدء تصوير العمل خلال الأسبوع المقبل، بعد انتهاء المخرج رامي رزق الله من تحضيرات تصوير المشاهد الخارجية التي من المقرر البدء بها.

وبحسب “24″ نفت”السباعي” ما تردد بشأن اعتذارها عن الاشتراك في الجزء الجديد من مسلسل “هبة رجل الغراب” الذي ستقوم ببطولته بعد اعتذار إيمي سمير غانم.

ومن المقرر أن يتم تصوير المشاهد الداخلية عقب انتهاء بناء الديكورات الخاصة بمنزل “هبة”، والشركة التي تدور بها معظم الأحداث، وذلك في استوديو العزبة.

ومن جانب، آخر تنتظر ناهد عرض فيلمها الجديد “حرام الجسد” خلال الشهر الجاري، وذلك بعد أن أجازته الرقابة على المصنفات الفنية، وقررت عرضه تحت لافتة “للكبار فقط”.

حرام الجسد بطولة محمود البزاوي وأحمد عبد الله محمود وأحمد كمال، وتاليف وإخراج خالد الحجر وإنتاج غابي خوري.

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