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ضبط مسجل خطر يبيع أوراق فحص مزورة داخل مرور الحوامدية

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ضبط مسجل خطر يبيع أوراق فحص مزورة داخل مرور الحوامدية ضبط مسجل خطر يبيع أوراق فحص مزورة داخل مرور الحوامدية
تمكن رئيس وضباط قسم المباحث الجنائية بالإدارة العامة لمرور الجيزة، من ضبط عاطل مقيم بدائرة قسم الحوامدية، يبيع نماذج فحص مزورة داخل مرور الحوامدية.

كشفت تحريات الرائد محمد عواد رئيس المباحث، أن المتهم مسجل شقى خطر مخدرات، وسابق اتهامه فى عدد (24) قضية "شيك، سرقة بالإكراه، هتك عرض، بلطجة، مخدرات"، وعثر بحوزته على 19 نموذجًا خاصًا بالفحص داخل مرور الحوامدية.

بمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهم المضبوط، وعرضه على النيابات المختصة.


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