تصادم سيارة ترحيلات تقل 12 سجينا إخوانيا فى البحيرة دون إصابات

شهدت منطقة إفلاقة بدمنهور بمحافظة البحيرة، ارتباكا مروريا بعد تصادم سيارة ملاكى بأخرى ترحيلات تقل 12 سجينا من جماعة الإخوان الإرهابية كانت فى طريقها لمحكمة مركز دمنهور، ولم يسفر الحادث عن أى إصابات.

وعلى الفور انتقلت القيادات الأمنية لمكان الحادث، وتم نقل المحبوسين فى سيارة ترحيلات أخرى إلى المحكمة، وسط إجراءات أمنية مشددة، وتبين وجود تلفيات فى السيارتين، وجارى محضر بالحادث.

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