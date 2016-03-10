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المؤبد وغرامة 150 ألف جنيه لعاملين بتهمة الإتجار فى المواد المخدرة بقنا

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المؤبد وغرامة 150 ألف جنيه لعاملين بتهمة الإتجار فى المواد المخدرة بقنا المؤبد وغرامة 150 ألف جنيه لعاملين بتهمة الإتجار فى المواد المخدرة بقنا
قضت محكمة جنايات نجع حمادى بقنا، برئاسة المستشار أبو المجد أحمد على، وعضوية المستشارين محمد فوزى عبد العزيز وهانى محمد، وأمانة سر أبو المعارف عبد الشافى، بالسجن المؤبد 25 عاما وغرامة 150 ألف جنيه، لعاملين بتهمة الإتجار فى المواد المخدرة فى القضية المقيدة برقم 5674 لسنة 2016 جنايات فرشوط، المقيدة برقم 2575 لسنة 2015 كلى قنا.

وترجع القضية إلى 1 يونيو 2015، عندما وجهت النيابة العامة، تهمة حيازة مواد مخدرة بقصد الإتجار، لكل من عبد الرحيم .ح. م، 32 عامًا، عامل أجرى، وحسام الدين .ا ح، 37 عامًا، عامل، مقيمان بقرية الكرنك بمركز أبوتشت، بعد العثور بحوزتهما على 1450 قرصا مخدرا و1885 جنيها حصيلة بيعهما للأقراص المخدرة، داخل سيارة كانا يستقلانها بدائرة مركز شرطة فرشوط.

تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات، وإحالتهم إلى محكمة جنايات نجع حمادى التى قضت بالسجن المؤبد 25 سنة وغرامة 150 ألف جنيه للمتهمين.


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