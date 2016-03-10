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وصول 4 متهمات فى قضية غادة إبراهيم إلى محكمة المعادى

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وصول 4 متهمات فى قضية غادة إبراهيم إلى محكمة المعادى وصول 4 متهمات فى قضية غادة إبراهيم إلى محكمة المعادى
وصلت، منذ قليل، 4 متهمات من المشاركات مع الفنانة غادة إبراهيم فى قضية إدارة لممارسة الأعمال المنافية للآداب إلى محكمة المعادى؛ تمهيدًا لنظر محاكمتهن.

البداية كانت منذ ما يقرب من الشهر ونصف، عندما تمكنت مباحث الآداب من القبض على5 ساقطات و4 رجال خليجيين داخل شقة، فتم إخلاء سبيل الخليجيين وحبس المتهمات جميعًا على ذمة القضية، وأثناء التحقيقات معهم اعترفوا على القواد الهارب، فأمرت النيابة بضبطه وإحضاره، وحينما ضبط أقر أن الشقة ملك الفنانة غادة إبراهيم وأنه قام بتأجيرها منها، فطلبت النيابة تحريات المباحث التى أكدت صحة الواقعة، بالإضافة إلى أنها شريكة معه فى الأعمال المنافية للآداب، وعلى الفور تم صدور قرار بضبطها وإحضارها إلى سراى النيابة.


>- اليوم.. ثانى جلسات محاكمة غادة إبراهيم فى "تسهيل أعمال منافية للآداب"

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