ضبط صاحب محطة وقود بالمنيا باع 29 مليون لتر سولار بالسوق السوداء

تمكنت وحدة مباحث تموين المنيا، اليوم، الخميس، من ضبط صاحب محطة ومستودع سولار، قام ببيع ما يقرب من 29 مليون لتر سولار بالأسوق السوداء.

تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن المنيا، إخطارا من العميد عبد الفتاح الشحات، رئيس مباحث المديرية يفيد بورود معلومات للعقيد سراج الكومى، رئيس قسم مباحث التموين أكدتها التحريات السرية، التى قام بها الرائد طارق عباس والرائد محمد إسماعيل والنقيب مصطفى سمير بقيام "أسامة .ن"، 49 سنة صاحب محطة بنزين كائنة بطريق مصر أسوان الزراعى، ومستودع سولار بسكة تلا بالاستيلاء والتلاعب فى حصة السولار وبيعها بالسوق السوداء والأضرار بالدولة وخلق الأزمات المفتعلة حيث تم الاستيلاء على (14 مليون 977 ألف 500 لتر سولار تصرف من حصة المحطة -14937500 لتر سولار تصرف من حصة المستودع -97000لتر سولار متحفظ عليها داخل المستودع).

تحرر عن الواقعة المحضر اللازم وجارى العرض على النيابة.

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