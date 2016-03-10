عامل يقتل فتاة طالبته بالزواج بعد حملها سفاحًا منه فى العياط

أقدم عامل على قتل فتاة، بسبب مطالبتها له بالزواج، بعد وجود علاقة غير شرعية بينهما، تسببت فى وجود جنين من حمل سفاح بمنطقة العياط.

البداية بورود بلاغ لمركز شرطة العياط من الأهالى بوجود جثة ملقاة داخل الزراعات بدائرة القسم، وبها تهشم كامل بالوجه من الناحية اليسرى وانتفاخ كامل بالبطن، وتبين من تحريات الرائد عادل طلبة، أنها متغيبة عن منزلها، وحرر بغيابها محضر بمركز الواسطى.

ومن خلال جمع المعلومات وإجراء التحريات أمكن التوصل إلى مرتكب الواقعة، وهو عامل ومقيم بدائرة مركز الواسطى بنى سويف.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لوجود علاقة غير شرعية بينه والمجنى عليها وشعورها بالحمل سفاحًا، فقامت بتهديده بافتضاح أمره، فاستدرجها لمنطقة داخل مركز شرطة الواسطى لمحاولة إقناعها بعدم افتضاح أمرهما، ثم عقد بعدها العزم للتخلص منها لعدم الاستجابة له، فتعدى عليها بالضرب على وجهها باستخدام حجر وعصا فسقطت مغشياً عليها، فأحضر "تروسيكل" من أمام مسكن أحد أصدقائه بدون علمه، وألقى بالمجنى عليها بمكان العثور عليها.. تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وباشرت النيابة التحقيقات.

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