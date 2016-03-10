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البورصة تربح 5.7 مليار جنيه في بداية تعاملات اليوم

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البورصة تربح 5.7 مليار جنيه في بداية تعاملات اليوم البورصة تربح 5.7 مليار جنيه في بداية تعاملات اليوم

البورصة

ربحت البورصة المصرية،  5.7 مليار جنيه في الـ10 دقائق الأولى من افتتاح الجلسة، ووصلت إلى مستوى 408.612 مليار جنيه؛ حيث حقق مؤشر إيجي إكس 30 الذي يقيس اداء أنشط ثلاثين صعودًا قياسيًا بنحو 138 نقطة بنسبة 2.2%، ووصل إلى مستوى 6511 نقطة، في بداية تعاملات اليوم.

واستهلت مؤشرات البورصة جلسة تعاملات، اليوم، ختام جلسات الأسبوع على صعود كبير بدعم نشاط الأسهم القيادية، وتدعيات قرار إلغاء سقف الإيداع الدولاري للأفراد والشركات، وهو ما أعطى انطباعاً جيداً بأن مشكلة الدولار في طريقها للحل، وأن السوق المصرية أصبح مؤهلًا للاقتناص الفرص الاستثمارية.
> ربحت القيمة السوقية للأسهم.
> فيما ربح مؤشر إيجي إكس 70 الذي يقيس أداء الأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.32%، بينما ارتفع مؤشر ايجي إكس 100 الأوسع نطاقًا الذي يضم الشركات المكونة لمؤشري ايجي اكس 30 وايجي اكس 70 بنسبة 0.51%.

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