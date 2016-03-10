انتهاء الحفل الختامي لمناورة «رعد الشمال»

انتهت منذ قليل وقائع الحفل الختامي للدول المشاركة في التمرين العسكرى «رعد الشمال»، الذى يقام فى مدينة الملك خالد العسكرية بمدينة حفر الباطن، شمال المملكة العربية السعودية، بمشاركة 20 دولة عربية وإسلامية، إضافة إلى قوات درع الجزيرة.

وكانت قد انطلقت صباح الخميس المناورات الختامية لرعد الشمال بحضور العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز وزعماء ومسؤولين من الدول العشرين المشاركة في المناورات.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى، وصل إلى منطقة حفر الباطن شمالى السعودية، صباح اليوم، الخميس، والتى ستشهد المناورة الختامية لتمرين «رعد الشمال».

ونقل موقع العربية عن مصادر مصرية، أنه من المقرر أن يعقد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز جلسة مباحثات ثنائية مع الرئيس المصري لبحث تعزيز التعاون الثنائي، ومناقشة قضايا المنطقة، وفي مقدمتها الأوضاع في سوريا ومنطقة الخليج واليمن وجهود مكافحة الإرهاب.