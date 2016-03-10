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«التموين»: المجمعات الاستهلاكية حققت لأول مرة في تاريخها إيرادات ١٥ مليار جنيه

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خالد حنفي

خالد حنفي

أعلن الدكتور خالد حنفي وزير والتجارة الداخلية، الخميس، أن شركات المجمعات الاستهلاكية حققت ولأول مرة في تاريخها منذ ٤٠ عامًا ايرادات بلغت نحو ١٥ مليار جنيه خلال عام ٢٠١٥، وذلك بعد تطوير وتحديث أكثر من ٤٠٪ من فروعها.

وأكد حنفي، في بيان صحفي اليوم، أن هذه المجمعات أصبحت فوق السلاسل التجارية الخاصة، لاسيما وأنه جار تطوير بقية الفروع، لافتا إلى أنه أصبح هناك منافسة بين سلاسل المجمعات الاستهلاكية ومحلات القطاع الخاص لتقديم افضل سلعة وخدمة للمستهلك.

جاء ذلك خلال قيام الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية يرافقه الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والاصلاح الاداري واحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية بافتتاح رسميا مجمع الاستهلاكي الجديد بجانكليس تابع لشركة الاسكندرية للمجمعات الاستهلاكية ويتضمن كافة السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار مخفضة، كما يصرف ولاول مرة السلع التموينية ونقاط الخبز الكترونيا.

 وشهد الافتتاح كل من “الهام المنشاوي والدكتور عفيفي كامل عضوي مجلس النواب والدكتورة سارة الجزار والدكتورة جيهان صالح عضوي مجلس ادارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية والدكتور محمد بدر نائب رئيس اللجنة العامة للمساعدات الاجنبية ومبارك عبد الرحمن وكيل وزارة التموين بالاسكندرية ومحمد صدقي رئيس شركة الاسكندرية للمجمعات الاستهلاكية”.

كما تفقد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية ومرافقيه بتفقد مجمع الاستهلاكي بمنطقة مظلوم ومجمع كمال الجويلي الاستهلاكي وهما تابعين لشركة الاسكندرية للمجمعات، كما افتتح فرع لسلسلة سبينيس الغذائية وياتي في اطار خطة الدولة لشجيع القطاع الخاص باقامة السلاسل التجارية من خلال الاراضي التي طرحها جهازتنمية التجارة الداخلية.

 وبلغت نحو ٧٣٣ قطعة ارض وتطوير ٣٦٦ منفذ سلع كما افتتح فرع لمشروع جمعيتي بمنطقة الحضرة الجديدة وهو المشروع الذي تقوم من خلاله وزارة التموين بمنح قروض سلعية للشباب بقيمة تتراوح من ٥٠ الف الي ١٠٠ الف جنيه وتقدم له ٥١ الف شاب وفتاة وبلغت المرحلة الاولي ١٤ الف منفذ سلع يتم افتتاحهم تباعا توفر نحو ٦٠ الف فرصة عمل.

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