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مصرع عامل بطلق نارى من رقيب شرطة بالمنوفية بسبب الخلاف على أولوية المرور

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مصرع عامل بطلق نارى من رقيب شرطة بالمنوفية بسبب الخلاف على أولوية المرور مصرع عامل بطلق نارى من رقيب شرطة بالمنوفية بسبب الخلاف على أولوية المرور
لقى منذ قليل، عامل الخردة الذى أطلق عليه بالأمس رقيب شرطة بقرية سبك الأحد التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية رصاصة سكنت فى رأسه، بسبب خلافات على أولوية المرور بالطريق، وتم على إثرها نقله إلى مستشفى الجامعة بمدينة شبين الكوم وتوفى بعد ساعات، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

كان اللواء محمد مسعود مدير أمن المنوفية قد تلقى، إخطارا من المقدم محمد السخاوى رئيس مباحث مركز أشمون يفيد من وصول حسن سعيد عبد السلام 35 عاما عامل خردة، مصابا بطلق نارى بالرأس.
>وتبين قيام عادل إبراهيم النسر رقيب شرطة بمطار القاهرة، بإطلاق عيار نارى فى رأس المصاب، وذلك بعد مشادة كلامية نتيجة الخلاف على أولوية المرور بالطريق، وتم نقل عامل الخردة المصاب إلى مستشفى شبين الكوم الجامعى فى حالة حرجة.

وعقب علم أهالى المصاب بالحادث، تجمعوا حول الجانى وأوثقوه بالجنازيز ورموه فى مصرف بالقرب من قرية سبك، إلا أن القوات تمكنت من إنقاذه، وتم نقله إلى مستشفى أشمون العام، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.


>- رقيب شرطة بالمنوفية يصيب عاملا برصاصة فى الرأس بسبب خلاف على أولوية المرور

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