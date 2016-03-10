وزير خارجية فرنسا يغادر القاهرة بعد لقاء السيسي وسامح شكرى

غادر مطار القاهرة الدولى اليوم، الخميس، وزير الخارجية الفرنسى، جان مارك ايرولت، والوفد المرافق له بعد زيارة لمصر استغرقت يومين التقى خلالها الرئيس عبد الفتاح السيسى ونظيره المصرى سامح شكرى حيث بحثا سبل دعم التعاون المشترك بين البلدين.

واستعرض الوزير الفرنسى، خلال اللقاء جهود بلاده الرامية إلى دفع عملية السلام من خلال عدد من المقترحات والأفكار، مشيراً إلى حرص بلاده على إيجاد أفق سياسى جديد لعملية السلام بدعم من المجتمع الدولى لنزع فتيل الاحتقان القائم بين الفلسطينيين والإسرائيليين والحيلولة دون استغلال النزاع بينهما فى تغذية التطرّف والإرهاب.

كما تناول اللقاء أيضاً آخر المستجدات على الساحة الإقليمية، حيث توافقت الرؤى بين الجانبين حول أهمية التوصل إلى حلول سياسية للأزمات فى دول المنطقة التى تعانى من الاقتتال الداخلى وانتشار الإرهاب.

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