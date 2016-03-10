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تأجيل طعن الشوبكى لإلغاء فوز أحمد مرتضى منصور بعضوية البرلمان لـ15 مارس

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تأجيل طعن الشوبكى لإلغاء فوز أحمد مرتضى منصور بعضوية البرلمان لـ15 مارس تأجيل طعن الشوبكى لإلغاء فوز أحمد مرتضى منصور بعضوية البرلمان لـ15 مارس
قررت محكمة النقض، برئاسة المستشار عبد الله عسر، وسكرتارية جبيلى السيد، تأجيل الطعن المقدم من عمرو الشوبكى، لإلغاء نتيجة فوز أحمد مرتضى منصور، بعضوية مجلس الشعب عن دائرة الدقى والعجوزة لجلسة 15 مارس الجارى، لنظر موضوع الطعن.

كان الدكتور عمرو الشوبكى المرشح السابق عن دائرة الدقى والعجوزة، قد تقدم بطعن على النتيجة التى أعلنتها اللجنة العليا للانتخابات بفوز أحمد مرتضى منصور، مختصمًا المستشار أيمن عباس رئيس اللجنة العليا للانتخابات والمستشار ناجى شحاتة رئيس اللجنة العامة بالدائرة، وعددًا من رؤساء اللجان الفرعية بالدائرة، بصفتهم.

وطالب الشوبكى فى طعنه بإعادة فرز نتيجة أكثر من 100 لجنة فرعية، وضم أوراق الانتخابات، إضافة إلى الملف الخاص بأحمد مرتضى منصور، للإطلاع على إقرار ذمته المالية، حيث دفع الطاعن بعدم تقديم زوجته لإقرار الذمة المالية، وكذلك الاطلاع على الحساب البنكى لدفع الطاعن بتجاوزه سقف الدعاية الانتخابية.

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