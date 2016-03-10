بالصور.. المؤتمر الدولى لطب الأذن والحنجرة يناقش الخلايا الجذعية ومشاكل ضعاف السمع

انطلق منذ قليل فعاليات المؤتمر الدولى المصرى لطب الأذن والحنجرة 2016 بحضور عدد كبير من الأساتذة من مختلف أنحاء العالم، وذلك بمدينة أسوان تحت عنوان "الجديد فى طب الأنف والأذن والحنجرة" .

ويناقش الذى تستمر أعماله خلال الفترة من 9 – 12 مارس عدة موضوعات رئيسية، منها العلاج بالخلايا الجذعية وجراحة الرأس والعنق فى مصر وندوة عن زراعة القوقعة فى مصر، واستخدام وسائل الإعلام الاجتماعى فى الممارسات الطبية، وسرطان الغدة الدرقية، واستبدال الحنجرة بعد استئصالها، وجراحة أورام الأنف الخبيثة بالمنظار.

ويتناول المؤتمر أيضاً، تقنية الإغلاق الاستراتيجية لتسرب السائل النخاعى، ووظائف العصب الدهليزى فى الأطفال قبل وبعد جراحة زراعة القوقعة، وعملية تجميل الأنف، وعبء العيش مع فقدان السمع، والتطور المفاهيمى والتقنى لجراحة البلعوم، والجراحة الروبوتية، والعديد من المواضيع الأخرى.

وذلك تحت رئاسة الدكتور أسامة عبد االحميد أستاذ طب الأنف والأذن والحنجرة، والدكتور فؤاد عباس، أستاذ طب الأذن والحنجرة ورئيس الجمعية المصرية للأذن والأنف والحنجرة، والدكتور حازم المهيرى نائب رئيس المؤتمر، أستاذ طب الأذن والحنجرة بجامعة عين شمس، والدكتور حسام عبد الحى، أستاذ ورئيس قسم طب الأذن والحنجرة بجامعة بنها، والأمين العام للمؤتمر.

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