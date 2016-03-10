أخبار عاجلة

آلاف يتظاهرون مجددا في العاصمة الألمانية تأييدا لأوروبا الموحدة -
بوتين يبحث هاتفيا مع روحاني الأوضاع في سوريا -
الطب الشرعي ينتهي من تشريح 27 جثمانا من ضحايا «تفجير طنطا» -
أقباط الإسكندرية يتساءلون: كيف وصل الانتحاري إلى بوابة الكنيسة؟ -
قنبلة طنطا تحرق «سعفة العيد» في يد مارينا -
وزير الداخلية يكلف قيادات الأمن بسرعة ضبط المتهمين وراء «تفجيرات الأحد» -
سوهاج تلغي الاحتفال بعيدها القومي تضامنا مع أسر ضحايا طنطا والإسكندرية -
وزير البترول يعرب عن تعازيه في ضحايا كنيستي «الإسكندرية» و«طنطا» -
فيديو| لحظة الاعتداء على مدير أمن الغربية المُقال أمام «كنيسة طنطا» -
معهد أزهري يسعف المصابين في تفجير كنيسة مار جرجس بطنطا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

مدرب المنتخب: تصريحات سياسيا مؤشر لقلق نيجيريا من مصر

Google+ Print
مدرب المنتخب: تصريحات سياسيا مؤشر لقلق نيجيريا من مصر مدرب المنتخب: تصريحات سياسيا مؤشر لقلق نيجيريا من مصر

يرى أحمد ناجي مدرب حراس المرمى بالجهاز الفني لمنتخب مصر أن تصريحات سامسون سياسيا المدير الفني لمنتخب نيجيريا لا تؤثر على معنويات الجهاز الفني ولاعبي "الفراعنة".

ويلتقي منتخبا مصر ونيجيريا يومي 25 و29 مارس الجاري في المجموعة السابعة من التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2017 بالجابون.

وقال ناجي عبر قناة (العاصمة):"تصريحات مدرب نيجيريا معتادون عليها من كل مدربي قارة إفريقيا، ولكنها مؤشر على قلقه من مواجهة منتخب ".

وأضاف "سياسيا يتابع منتخب مصر جيدًا، ويعمل له اعتبارًا كبيرًا، ونحن أيضًا كذلك نحترم منتخب نيجيريا، لأنه منافس قوي، وأتمنى التوفيق في تحقيق نتيجة إيجابية".

وأشار إلى أن تجمع سيبدأ يوم 19 مارس، وسيتم الإعلان عن القائمة عقب مباريات الأندية في مسابقتي الأبطال والكونفدرالية، والسفر إلى نيجيريا سيكون يوم 23 مارس بطائرة خاصة إلى مدينة كادونا التي تستضيف اللقاء.

ويتصدر منتخب مصر المجموعة برصيد 6 نقاط، خلفه نيجيريا 4 نقاط.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

مواضيع متعلقة
الأخبار - د/ فهد الشليمي : الإرهاب لا دين له والغرض من هذا العمل الإرهابي هو ضرب وحدة الشعب المصري

الأخبار - د/ فهد الشليمي : الإرهاب لا دين له والغرض من هذا العمل الإرهابي هو ضرب وحدة الشعب المصري

رئيس الوزراء بعد اجتماعه بـ4 وزراء: مصر مستقرة

رئيس الوزراء بعد اجتماعه بـ4 وزراء: مصر مستقرة

ستاد مصر: ملخص الشوط الأول بين الداخلية والنصر للتعدين

ستاد مصر: ملخص الشوط الأول بين الداخلية والنصر للتعدين

انطلاق جسر جوي لنقل الأقباط المصريين إلى القدس عبر تل أبيب للاحتفال بالأعياد

انطلاق جسر جوي لنقل الأقباط المصريين إلى القدس عبر تل أبيب للاحتفال بالأعياد