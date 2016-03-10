مدرب المنتخب: تصريحات سياسيا مؤشر لقلق نيجيريا من مصر

يرى أحمد ناجي مدرب حراس المرمى بالجهاز الفني لمنتخب مصر أن تصريحات سامسون سياسيا المدير الفني لمنتخب نيجيريا لا تؤثر على معنويات الجهاز الفني ولاعبي "الفراعنة".

ويلتقي منتخبا مصر ونيجيريا يومي 25 و29 مارس الجاري في المجموعة السابعة من التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2017 بالجابون.

وقال ناجي عبر قناة (العاصمة):"تصريحات مدرب نيجيريا معتادون عليها من كل مدربي قارة إفريقيا، ولكنها مؤشر على قلقه من مواجهة منتخب مصر".

وأضاف "سياسيا يتابع منتخب مصر جيدًا، ويعمل له اعتبارًا كبيرًا، ونحن أيضًا كذلك نحترم منتخب نيجيريا، لأنه منافس قوي، وأتمنى التوفيق في تحقيق نتيجة إيجابية".

وأشار إلى أن تجمع المنتخب سيبدأ يوم 19 مارس، وسيتم الإعلان عن القائمة عقب مباريات الأندية في مسابقتي الأبطال والكونفدرالية، والسفر إلى نيجيريا سيكون يوم 23 مارس بطائرة خاصة إلى مدينة كادونا التي تستضيف اللقاء.

ويتصدر منتخب مصر المجموعة برصيد 6 نقاط، خلفه نيجيريا 4 نقاط.