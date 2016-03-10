إكرامي في قائمة المنتخب لمواجهة نيجيريا .. بشرط

حدد أحمد ناجي شرطًا وحيدًا لضم شريف إكرامي حارس مرمى الأهلي لقائمة المنتخب التي ستخوض مباراتي نيجيريا في التصفيات المؤهلة لكأس أفريقيا 2017 بالجابون.

وقال ناجي خلال استضافته بقناة (صدى البلد):"إكرامي حالته البدنية جيدة للغاية، ولكن يحتاج للتجهيز بالمشاركة في مباراة مع الأهلي".

وأضاف "قرار عدم سفر إكرامي إلى أنجولا لمواجهة ريكرياتيفو ليبولو صائب تمامًا، وأفضل خطوة نفذها الجهاز الفني للأهلي، حتى تلتئم العضلة بشكل تام".

وغاب إكرامي عن آخر 3 مباريات للأهلي في الدوري أمام المصري، بتروجت، مصر للمقاصة، بسبب إصابته بشد من الدرجة الأولى في العضلة الخلفية.

كما أشاد أحمد ناجي بقدرات محمد الشناوي حارس مرمى بتروجت، قائلاً إن أرقامه في الدوري أفضل من باقي حراس مرمى المنتخب، ولكن خبرته الدولية قليلة.

واعتمد الجهاز الفني للمنتخب على 3 حراس مرمى في المعسكر الأخير هم عصام الحضري "وادي دجلة"، أحمد الشناوي "الزمالك"، ومحمد الشناوي "بتروجت".