رحلة جديدة.. ميدو لـ في الجول: التدريب في أوروبا يبدأ من عقد (بي.إن.سبورتس)

"صلاح أظهر للملاعب الإسبانية مستوى متميزا على صعيد المهارات".. هكذا حلل ماركوس لوبيز المذيع الإسباني ومحلل صحيفة ماركا الإسبانية لـFilGoal.com ما قدمه النجم المصري في مباراة روما وريال مدريد بدوري أبطال أوروبا.

وتحدث ماركوس لوبيز مع FilGoal.com بعد مباراة قوية قدمها الدولي المصري شهدت وصوله لمرمى الميرنجي، ثم إهداره لفرصتين تهديفيتين محققتين في لقاء انتهى بفوز النادي الملكي بنتيجة 2-0.

وصرح ماركوس لـFilGoal.com "صلاح أظهر أنه ممتاز للغاية. أفضل لاعب في المباراة من طرف روما بلا شك".

وتابع المذيع الإسباني "بكل تأكيد غير روما شكله التكتيكي من دون رادجا ناينجولان حتى يستطيع الفوز".

وأضاف "مدرب روما لوتشيانو سباليتي غير طريقة الهجوم ووسط الملعب وكان تغييراته مطلوبة".

المشكلة

وأكمل "لكن المشكلة أن صلاح كان وحيدا من دون زملاء في الملعب".

وأوضح "ستيفان الشعراوي لم يكن في مستواه المعتاد وإيدين دجيكو لم يجد طريق المرمى ولا المساحة الكافية. لم يخلق لفريقه تهديدا واضحا ولم يساعد صلاح".

أما عن ريال مدريد "ظهر توازن واضح بين خطي الهجوم والدفاع وطريقة التحول حينما يخسر الفريق الكرة".