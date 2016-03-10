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إعادة فتح موانئ السويس الأربعة وميناء نويبع بجنوب سيناء بعد تحسن الطقس

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إعادة فتح موانئ السويس الأربعة وميناء نويبع بجنوب سيناء بعد تحسن الطقس إعادة فتح موانئ السويس الأربعة وميناء نويبع بجنوب سيناء بعد تحسن الطقس
قال عبد الرحيم مصطفى المتحدث الإعلامى باسم هيئة موانئ البحر الأحمر، إنه تم إعادة فتح أربعة موانئ بالسويس، وهى بورتوفيق والزيتيات والأدبية، وانتظام الحركة الملاحية عقب تحسن الأحوال الجوية.

وأضاف عبدالرحيم مصطفى فى تصريحات خاصة، أنه تم أيضا إعادة فتح حركة الملاحة البحرية بميناء نويبع بجنوب سيناء.

وأكد عبدالرحيم مصطفى، أن حركة دخول وخروج السفن منتظمة بالموانئ الأربعة منذ إعادة فتح الموانئ.

وأشار عبد الرحيم مصطفى، أنه تم إعادة فتح الموانئ بعد التأكد من انخفاض سرعة الرياح التى كانت السبب الرئيسى لوقف الملاحة البحرية.


>- إغلاق ميناء نويبع وموانئ السويس الأربعة لسوء الأحوال الجوية

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