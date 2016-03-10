بعثة المركز المصرى الفرنسى بالكرنك تكتشف رقائق ذهبية وعملات برونز وتمائم

اكتشف رجال الآثار والعمال بموقع الحفائر بموقع المقصورة الاوزيرية بطريق معبد بتاح شمال الكرنك، آثارًا جديدة، وهى عبارة عن "رقائق ذهبية صغيرة الحجم، وخرز وعملات برونز وتمائم وموقد" فى الناحية الشمالية من الموقع.

وكشف مصدر مسئول بقطاع آثار محافظة الأقصر، أن تفاصيل تلك الاكتشافات الجديدة، جاءت على يد الدكتور لوران كولو رئيس بعثة المركز المصرى الفرنسى بالكرنك، فى مقصورة "أوزيرون نفر نب جفاو"، والتى تتبع المقاصير الأوزيرية وتقع بطريق بتاح داخل معابد الكرنك، وترجع للعصور المتأخرة فى الأسر 25 و26 بالتاريخ المصرى القديم.

ويعتقد أن الرقائق الذهبية المكتشفة داخل موقع الحفائر كانت تستخدم فى كسوة التوابيت والصناديق الخشبية، وتستخدم أغطية أحياناً لبعض المناظر الهامة على الجدران، وكانت تثبت بمسامير خشبية أوبرونزية.

ومن الجدير بالذكر أن بعثة المركز المصرى الفرنسى انطلقت فى عملها بمعبد الكرنك خلال العام الجارى، والتى تقوم بأعمال الترميم والحفائر الخاصة حول عدد من المقصورات التاريخية شمالى معابد الكرنك وذلك لإعادة افتتاحها رسمياً خلال الفترة القادمة عقب تطويرها وترميمها بالكامل.

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