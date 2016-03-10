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مفاجآة.. خرائط بمناهج تعليم إسرائيل لا تشير لحدودها من النيل لنهر الفرات

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نشرت صحيفة "هاآرتس" الإسرائيلية، خريطة لإسرائيل يدرسها طلاب الصف السابع الابتدائى، بمنهج الجغرافيا، لا تشير لحدود إسرائيل التاريخية من نهر النيل فى إلى النهر الكبير الفرات، مضيفة أنها لم يوضح إذا كانت الخريطة هى لـ"دولة إسرائيل" أم لـ"أرض إسرائيل"، مشيرة إلى أن هناك فرق كبير بين المصطلحين.

وأوضحت الصحيفة العبرية أن الطلاب وقعوا فى سوء فهم لأن الخريطة التى يدرسها الطلاب هى خريطة سياسية لإسرائيل كدولة بها مناطق بأكملها ليست ضمن سيادة إسرائيل، وفى الوقت نفسه لا توضح الخريطة ما إذا كانت لـ"أرض إسرائيل"، وهى حدود إسرائيل من نهر النيل فى مصر إلى النهر الكبير نهر الفرات.

وأشارت الصحيفة العبرية أيضا، إلى أن الخريطة السياسية التى يدرسها طلاب الصف السابع محى منها "الخط الاخضر" منذ سبعينيات القرن الماضى، وبالتالى يجد الطلاب صعوبة فى تحديد الحدود الشرقية للدولة، وبالإضافة لذلك فإن معظم الإسرائيليين اليوم ليسوا قادرين على التمييز بين "إسرائيل" كمفهوم سياسى حديث، و"أرض إسرائيل" كمفهوم دينى وتاريخى، وبالتالى الحدود غير محددة، بالخريطة التى يستخدمها الطلاب فى دراسة الجغرافيا للصف السابع.

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مصر 365

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