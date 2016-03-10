لليوم الثالث.. "العليا للانتخابات" تتلقى طلبات الترشح على دائرة "عكاشة"

فتحت محكمة المنصورة الابتدائية، اليوم الخميس، أبوابها لتلقى طلبات المرشحين لشغل مقعد مجلس النواب الشاغر، بدائرة طلخا ونبروه، لليوم الثالث على التوالى، بعد فراغ أحد مقاعد الدائرة الثلاثة، عقب إسقاط عضوية توفيق عكاشة، النائب السابق عن الدائرة والمعروف إعلاميا بـ"نائب التطبيع".

ويشهد محيط مجمع محاكم المنصورة تشديدات أمنية من قوات الشرطة، والحماية المدنية والكشف عن المفرقعات، منعاً لنشوب أية أعمال شغب أو اعتداءات.

ويترأس اللجنة العليا للانتخابات، المنعقدة بالدقهلية، بمجمع محاكم المنصورة، المستشار عبد الحميد همام، رئيس محكمة المنصورة، وعضوية المستشار ضياء عامر رئيس محكمة الاستئناف، والمستشار الدكتور ربيع الشبراوى نائب رئيس مجلس الدولة، والمستشار أيمن البقلاوى نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، والمستشار على عتمان نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية.

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- بالصور.. زحام أمام محكمة المنصورة فى أول أيام الترشح على مقعد توفيق عكاشة.. 15 مرشحا يتقدمون بأوراقهم للعليا للانتخابات بالدقهلية.. والمرشحون يصطفون لحجز الخانات الأولى ببطاقة الاقتراع

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