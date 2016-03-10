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إحالة صافيناز للمحاكمة بتهمة الرقص بدون ترخيص داخل فندق بالتجمع الخامس

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إحالة صافيناز للمحاكمة بتهمة الرقص بدون ترخيص داخل فندق بالتجمع الخامس إحالة صافيناز للمحاكمة بتهمة الرقص بدون ترخيص داخل فندق بالتجمع الخامس
أمر المستشار شريف عبد المنعم مدير نيابة القاهرة الجديدة بإشراف وليد السعيد رئيس النيابة بإحالة الراقصة صافيناز للمحاكمة العاجلة أمام محكمة الجنح بتهمة الرقص بدون ترخيص.

كانت إدارة المصنفات الفنية قد حررت محضرا للراقصة صافيناز بسبب أدائها فقرة استعراضية بأحد الفنادق الشهيرة بالتجمع الخامس بمدينة القاهرة الجديدة دون وجود ترخيص لها بالرقص وتم إحالة المحضر للمستشار شريف عبد المنعم الذى أمر بإحالتها للمحاكمة وجارى تحديد جلسة لها.


>- مصدر أمنى: صافيناز ممنوعة من الرقص فى مصر لعدم حصولها على تراخيص

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مصر 365

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