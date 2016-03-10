نقل جثامين 17 مجندا لمحافظاتهم بعد مصرعهم بحادث تصادم بأبورديس

صرحت نيابة طور سيناء بدفن جثث 17 مجندا وسائق الميكروباص شحاتة غازى عبد الملك، ونقلها إلى مسقط رأسهم بعد صلاة الفجر فى 18 سيارة إسعاف ومندوبين من الشرطة لتسليمها لذويها.

وتابع اللواء مجدى موسى مدير أمن جنوب سيناء خروج الجثامين، يرافقه اللواء محمود عيسى سكرتير عام المحافظة بمستشفى طور سيناء العام حتى صباح اليوم الخميس، حيث غادر المستشفى بعد الاطمئنان على التجهيزات والإسعاف التى تنقل الجثث لذويهم وسط حزن شديد لجميع القيادات الأمنية بالمحافظة.

وقدم اللواء مجدى موسى مدير الأمن العزاء لوالد الشهيد سلامة سويلم سالم ناصر بالإسماعيلية والدعاء له بالصبر، ومن جانبه قال فؤاد عبد العظم مدير مديرية التضامن الاجتماعى بالمحافظة، أنه تم صرف 5 آلاف جنيه لـ18 متوف فى الحادث، وتم تسليمه مندوب الشرطة المرافق الجثة.

وقال الدكتور محمد وائل مدير مستشفى طور سيناء العام، إن جميع الجثامين تم نقلها لمحافظاتها، مضيفا أنه تم نقل سائق التريلا لمستشفى شرم الشيخ الدولى المصاب بغيبوبة وكسر فى الساق اليمنى، كما تم نقل المجند محمد زكريا سليمان الذى قفز من الميكروباص.

وعلى الجانب الآخر حضر سويلم سالم ناصر لتسلم ولد المجند المتوفى سلامة عين غصين الإسماعيلية ابنة فداء الوطن وحسب عند لله شهيد الوطن هو الابن الأوسط بين الأبناء، ويشهد له بالخلق الحميدة بين أبنائها.

وعلى الجانب الآخر قرر المستشار محمد عبد السلام المحامى العام الأول لنيابيات جنوب سيناء تشكيل فريق من النيابة يضم المستشار حسين المحلاوى رئيس النيابة، والمستشار إسلام كيوان مدير نيابة طور سيناء والمستشار محمد أشرف وكيل نيابة طور سيناء والمستشار إسلام جزر وكيل نيابة جنوب سيناء كلية مناظرة الجثث استعجال استدعاء تحريات المباحث الجنائية ومفتش الصحة ومتابعة حالة المصابين وتشكيل لجنة فنية من المرور لمعاينة السيارات لبيان سبب الحادث.

كان اللواء مجدى موسى مساعد الوزير لأمن جنوب سيناء قد تلقى إخطاراً من غرفة العمليات الرئيسية بمديرية الأمن يفيد تصادم الميكروباص رقم رقم 1005 رحلات جنوب سيناء مع سيارة تريلا رقم "9542 ط. ج . ن" ما أسفر عن مصرع 17 مجندًا.

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