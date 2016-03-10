تونس تدعم «أبو الغيط» أمينًا عامًا لجامعة الدول العربية

أعلن المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، الخميس، أن خميس الجهيناوي، وزير خارجية تونس أخطر سامح شكري وزير الخارجية خلال لقائهما صباح اليوم، بأن بلاده تدعم ترشيح أحمد أبو الغيط أمينًا عامًا لجامعة الدول العربية.

وكد الوزير شكرى، خلال اللقاء، متانة العلاقات المصرية التونسية وأهميتها لدعم منظومة العمل العربي المشترك لمواجهة التحديات التي تواجه الدول العربية، معربا عن شكر وتقدير مصر للدعم التونسي للمرشح المصري.

وأشار أبو زيد، في بان صحفي اليوم، إلى أن لقاء الوزيرين تناول الموضوعات المطروحة على جدول أعمال المجلس الوزارى لجامعة الدول العربية، والاعداد للاجتماع المرتقب لدول جوار ليبيا والذي ستستضيفه تونس يومي 21 و22 مارس الجاري.