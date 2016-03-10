شاهد في واقعة «ميريهان حسين»: «الممثلة كانت بتهزر وبتضحك مع الدكتور وفجأة التقرير اتغيير»

واصلت نيابة الهرم التحقيق في البلاغ المقدم من ضابطي كمين الهرم ضد طبيب بمستشفى الهرم، بتهمة التلاعب في التقرير الطبي بالتواطؤ مع الفنانة ميريهان حسين، بعد أن اتهمهم الضابطين بتزوير التقرير باصدار تقريرين متناقضين حيث استدعت النيابة امين شرطة يدعى صابر امين، كان مصاحبا للممثلة داخل مستشفي الهرم بعد ان تم تكليفه من المأمور بمصاحبتها لاجراء الكشف الطبي عليها.

وأكد في أقواله للنيابة أن الطبيب المتهم قام بالكشف الطبي الظاهري على الممثلة المتهمة وبعدها كتب تقريره بالحالة، وأثناء جلوسنا داخل المستشفى ظل الطبيب ” يهزر ويضحك ” مع الممثلة الشابة وتبادلوا الحديث بشكل ودي فيما بينهما وبعدها بدقائق فوجئت بتغيير التقرير وظهور تقرير آخر، بينما اختفى التقرير الأول تمامًا حيث دون الطبيب في تقريره الثاني بعض الأشياء التي لم تكن موجودة في التقرير الأول وبدون أن يقوم بالكشف عليها حيث ظلوا يتبادلون الحديث إلى أن انتهي من كتابة التقرير الجديد وسلموه لي، واتجهت به الي النيابة.

وأشار الشاهد إلى أنه لا يعرف الطبيب ولا يعرف الممثلة، إلا أنه لاحظ وجود سابق معرفة بينهما وهو ما اظهره الحديث الودي بينهما .

كان ضابطي قسم الهرم قد تقدموا ببلاغ ضد مدير الطوارئ بمستشفي الهرم اتهموه فيه بتزوير التقرير الطبي الخاص بالفنانة ميريهان حسين بعد ان قاموا بكتابة تقريرين متناقضين حيث اختفي التقرير الاول وظهر التقرير الثاني المزور والمدون به وجود كدمة بالعضو التناسلي كما اتهموا ميريهان حسين بوجود اتفاق بينها وبين الطبيب علي التلاعب في التقرير حيث استمعت النيابة لاقوال الضابطين كما استمعت لاقوال مدير المستشفى.